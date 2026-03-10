Снимка: iStock/ Видео: Алис Дамянова, NOVA
Полетите са тренировъчни
Български многоцелеви изтребители F-16 проведоха учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София във вторник.
Целта е подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на България, съобщават от Министерството на отбраната. Екипажите са осъществили планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка.
Има отклонение в работата на една от системите на българския F-16
Полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в Близкия изток.Редактор: Дарина Методиева
