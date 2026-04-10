Като спектър от чувства и преживявания, свързани със сакралността на Иисус Христос. Така описа Разпети петък професор Здравко Попов, философ и дипломат, в "Денят на живо" по NOVA NEWS.

Според философа спасението е възможно през болката и страданието и в това се крие повелята на Разпети петък.

Разпети петък - време за духовна утеха, смирение и вяра

"В някакъв смисъл Разпети петък е някаква изключителна повеля към цялото човечество. А тя е, че да постигнем освобождение, спасение, изцеление от всичките грехове, несгоди, проблеми на живота ни, трябва да преминем през Голгота - през страданието на кръста, до кръста.", каза той.

