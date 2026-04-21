Служебният енергиен министър Трайчо Трайков заяви, че от започване на конфликта в Иран производствените разходи на рафинерията „Лукойл” са се вдигнали десетократно. Трайков подчерта, че те вече са отразени в цените на колонките на бензиностанциите.

„Въпреки че търговците работят със значително по-ниски маржове, отколкото преди началото на кризата, моето мнение е, че те имат финансова устойчивост, защото засега търгуваните обеми не са намалели”, каза Трайков.

България е изпратила предложение до "Боташ" за преразглеждане на договора

Министърът каза още, че е изпратена официална покана до турската страна за преговори по договора с държавната компания „Боташ”. Според него има шанс да бъдат променени някои условия в полза на България.

