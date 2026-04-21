Четиримата кандидати за генерален секретар на ООН ще имат възможност да представят кандидатурите си днес и утре за ръководния пост на международната организация, преминаваща през криза, предаде Ройтерс.

Изслушването на кандидатите ще бъде излъчвано на живо, допълва агенцията.

Мишел Бачелет, Рафаел Гроси, Ребека Гринспан и Маки Сал са кандидати съответно на Чили, Аржентина, Коста Рика и Сенегал, които се надпреварват да бъдат избрани начело на 193-членната организация ООН, за петгодишен мандат, който може да бъде подновен.

Въпреки че на този етап те са единствените претенденти за поста, в идните месеци може да се появят и други, които да представят кандидатурите си.

Следващият генерален секретар на ООН ще се изправи пред нелеката задача да зададе нова посока на сполетяната от криза международната организация. Големите световни сили, въпреки че все по-често пренебрегват отдавна установените норми на международния правов ред, настояват ООН да се реформира, да намали разходите си и да докаже смисъла от съществуването си.

Понастоящем за поста на секретар на ООН има по-малко кандидати в сравнение с 2016 г., когато настоящият ръководител на международната организация Антонио Гутериш беше избран измежду 13 претенденти, седем от които бяха жени.

Никоя жена не е била избирана за генерален секретар в 80-годишната история на ООН въпреки продължителните призиви за прекратяване на тази тенденция, а традицията повелява, че постът трябва да се заема от представители на различните континенти, като сега идва ред на Латинска Америка.

Друго неписано правило гласи, че генералният секретар никога не може да бъде кандидат на една от държавите членки на Съвета за сигурност на ООН, а именно Великобритания, Китай, Франция, Русия и САЩ, за да се избегне прекомерното съсредоточаване на власт, въпреки че тяхната подкрепа е от ключово значение в дългия и сложен процес на избор на генерален секретар.

