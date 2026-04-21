Атаката е на Пирамидата на Луната в Теотиуакан

Стрелба на пирамидите в Теотиуакан в Мексико. Загинал е най-малко един човек, има и ранени, съобщи кабинетът по сигурността на Мексико.

Според предварителната информация мъж е стрелял на популярния археологически обект, като е убил една жена - канадски гражданин. Властите съобщиха, че на мястото са иззели огнестрелно оръжие, хладно оръжие и бойни патрони.

Най-малко 13 души са ранени по време на нападението. Четирима души са с огнестрелни рани, а други двама са ранени при падане. Сред откараните в болници са шестима американци, трима колумбийци, един руснак, двама бразилци и един канадец, съобщи "Асошиейтед прес", позовавайки се на местната власт. Канадското външно министерство потвърди, че един от неговите граждани е убит, а друг е ранен.

Видеоклипове в социалните мрежи показват хора, които бягат от района, след като около Пирамидата на Луната в Теотиуакан е била чута стрелба.

"Случилото се днес в Теотиуакан дълбоко ни потресе", написа в социалната мрежа Х мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум. Тя изрази солидарността си с пострадалите и с техните семейства. Мексиканското правителство е в контакт с канадското посолство, заяви Шейнбаум.

Теотиуакан е важен археологически обект и туристическа дестинация, разположена на около 30 мили североизточно от Мексико Сити. Обширната археологическа зона, обект на световното наследство на ЮНЕСКО, е осеяна с множество паметници, включително две извисяващи се пирамиди.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: CNN, Божидар Захариев, БТА

Последвайте ни

