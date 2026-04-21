Снимка: iStock
Инцидентът се е разиграл на емблематично място, откъдето се открива гледка към плажовете Ипанема и Леблон
Над 200 туристи останаха блокирани за часове на популярна панорамна площадка в Рио де Жанейро, след като в близка фавела избухна престрелка между полицията и въоръжени банди.
Инцидентът се разиграл на хълма „Двамата братя“, откъдето се открива гледка към плажовете Ипанема и Леблон. Посетителите останали на мястото в продължение на около два часа, докато под тях продължавали сблъсъците между силите на реда и членове на престъпната групировка "Командо Вермельо".
🇧🇷 200 Tourists Stranded on Rio's Morro Dois Irmãos During Sunrise Hike Amid Police Shootout Targeting Comando Vermelho Fugitive "Dadá"— World In Last 24hrs (@world24x7hr) April 20, 2026
On April 20, 2026, about 200 tourists watching sunrise on Morro Dois Irmãos in Rio's Vidigal area became briefly trapped at the summit after a… pic.twitter.com/8MhlmFm46C
По данни на туроператори по-голямата част от намиращите се на място били чуждестранни туристи. От полицията съобщиха, че при пристигането им във фавелата Видигал по тях бил открит огън от наркотрафиканти. Трима души са арестувани. Няма данни за пострадали.
No Rio de Janeiro, uma operação na comunidade do Vidigal deixa turistas ilhados no alto do Morro Dois Irmãos. A Polícia Civil realiza buscas para prender lideranças do Comando Vermelho. A trilha para o famoso ponto turístico do Rio começa no alto do Vidigal, e os turistas que… pic.twitter.com/WHcez8rgZJ— GloboNews (@GloboNews) April 20, 2026
Случаят идва на фона на рекорден туристически поток - през 2025 г. Рио де Жанейро е посрещнал над 2,1 милиона чуждестранни посетители.
