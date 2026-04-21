Инцидентът се е разиграл на емблематично място, откъдето се открива гледка към плажовете Ипанема и Леблон

Над 200 туристи останаха блокирани за часове на популярна панорамна площадка в Рио де Жанейро, след като в близка фавела избухна престрелка между полицията и въоръжени банди.

Инцидентът се разиграл на хълма „Двамата братя“, откъдето се открива гледка към плажовете Ипанема и Леблон. Посетителите останали на мястото в продължение на около два часа, докато под тях продължавали сблъсъците между силите на реда и членове на престъпната групировка "Командо Вермельо".

По данни на туроператори по-голямата част от намиращите се на място били чуждестранни туристи. От полицията съобщиха, че при пристигането им във фавелата Видигал по тях бил открит огън от наркотрафиканти. Трима души са арестувани. Няма данни за пострадали.

Случаят идва на фона на рекорден туристически поток - през 2025 г. Рио де Жанейро е посрещнал над 2,1 милиона чуждестранни посетители.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

