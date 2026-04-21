Министерството на правосъдието предлага промени в гражданско-процесуалния кодекс за защита от т.нар. „дела шамари” , които се използват за натиск срещу публично изразяване по важни обществени теми срещу журналисти и медии. Темата коментираха адвокат Александър Кашъмов от „Програма Достъп до информация” и Иван Радев от Асоциацията на европейските журналисти в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Припомняме, че се въвежда нова процедура, която позволява съдът бързо да отхвърля явно неоснователни искове още в началото на делото. Ако се установи, че целта е сплашване, производството се прекратява. Предвиждат се и допълнителни гаранции, като участие на неправителствени организации, а целта е да се предотврати злоупотребата със съдебни дела.

Кашъмов каза, че тези промени са много важни и полезни за демокрацията и свободата на словото и са задължителни заради правото на Европейския съюз. Той посочи, че от „Програма Достъп до информация” и АЕЖ са се застъпвали през годините за тези промени. „Този механизъм ще подпомогне журналисти, медии и граждански активисти срещу злоупотребата с „делата шамари”, но не е панацея. Едно от позитивните неща, които предприема Министерството на правосъдието, е, че тази процедура ще се отнася до всички видове искове при злоупотреба с право срещу журналисти и медии, а не само трансграничните, което е ограничението на директивата”, каза още той.

Адв. Кашъмов за делата "шамари": Демокрацията не може да съществува, ако няма свобода на словото

Иван Радев коментира, че предлаганите промени не гарантират имунитет на журналистите. „Целта е да бъдат спрени онези дела, които имат за задача да сплашват. Тук не става дума да отпадне отговорността, която медиите и журналистите носят – да се проверява информацията, тя са бъде достоверна и да не се клевети”, поясни той.

Редактор: Цветина Петрова