От началото на 2026 г. служители на ГДБОП са провели 13 специализирани операции срещу разпространението на материали с детска сексуална експлоатация. При тях са задържани 12 души, а от интернет пространството са премахнати близо 3000 файла с незаконно съдържание.

Сред установените извършители има и чужд гражданин със статут на постоянно пребиваващ в България. По данни на разследващите той, както и останалите задържани, са били част от затворени групи в мобилни приложения, достъпът до които се осъществява чрез препоръки и специални кодове за идентификация и обмен на информация.

ГДБОП задържа мъж за разпространение на порнографски материали с деца

Сред разкритите случаи е и този на педиатър, който разпространявал незаконни файлове чрез популярно сред тийнейджърите онлайн приложение, използвайки личния си профил и ограничен кръг от потребители.

Статистиката за 2025 г. също показва сериозна активност на службите - проведени са 44 спецоперации, образувани са 45 досъдебни производства, а премахнатите файлове с незаконно съдържание са близо 80 000.

