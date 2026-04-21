Главната дирекция "Борба с организираната престъпност и корупция" арестува мъж, който е съхранявал и разпространявал порнографски материали с малолетни чрез мобилно устройство.

Специализираната полицейска операция е проведена на 16 април 2026 година под надзора на Софийската районна прокуратура.

При проверките на иззетото устройство са установени над 6000 изображения и над 300 видеоматериала. Според информацията от полицията, задържаният участва в групи за разпространение на файлове с детска сексуална експлоатация, като за създаването на тези групи са използвани непълнолетни лица.

Освен това, от разследването става ясно, че мъжът е член на популярни сред сексуалните насилници мобилни приложения под чужда самоличност от близо 2 години. След ареста мъжът е предаден на компетентните органи за нататъшно разследване и съдебно преследване.

