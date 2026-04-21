Съветът на ЕС обяви, че е приел окончателното решение за въвеждане на общоевропейско законодателство, което да дефинира корупционните престъпления и предвидените за тях санкции. Новите правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да приведат националното си законодателство в съответствие с новата рамка. Целта е корупционните престъпления да бъдат ясно дефинирани и санкционирани по сходен начин във всички страни от Съюза.

Европейският парламент въвежда общи определения и наказания за корупцията в ЕС

Сред обхванатите деяния са подкуп както в публичния, така и в частния сектор, присвояване, търговия с влияние, възпрепятстване на правосъдието, незаконно обогатяване, укриване и сериозни нарушения при изпълнение на публични функции. За тях ще се въведат минимални стандарти за наказания - между три и пет години лишаване от свобода в зависимост от тежестта на престъплението.

Предвижда се и отговорност за юридическите лица, като санкциите могат да достигнат между 3 и 5% от глобалния им оборот или суми между 24 и 40 милиона евро.

Освен това страните членки ще трябва да изградят специализирани органи за превенция на корупцията и да засилят обществената информираност по темата.

Редактор: Цветина Петкова