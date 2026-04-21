България е на 17-о място в света по депресии и тревожност. Това сочат данни от глобален доклад за психичното здраве.

Какво показват числата за България? За 2025 и 2026 г. 5,1% от населението на страната ни се бори с проблеми, свързани с менталното здраве. По-сериозна е ситуацията във Великобритания, Нидерландия и Украйна, където съответно 7%, 6,9 и 6,6 % от населението страда от депресия или тревожност.

Как да се справим с тези състояния?

Надежда Петрова страда от тревожност и получава паник атаки. Споделя историята си в социалните мрежи, за да помогне и на други хора в същата ситуация.

"Всичко се случи преди няколко години, и то доста бързо, след като преживях загуба на близки хора, загубих и работа, спрях много контакти. Това може би много ми повлия и така изведнъж започнах да усещам тревожност", споделя тя.

Близо 60% от българите някога са били пред бърнаут

За изминалата година България е сред 20 страни, в които най-голям дял от населението има депресия или тревожност.

Психологът Александра Петрова коментира, че нашата народопсихология е такава, че по-често гледаме негативното, отколкото положителното. "Българите тепърва, от няколко години, се учат да споделят, да търсят подкрепа за психичното здраве", допълва тя.

Друг често срещан проблем, който оказва влияние върху психичното здраве, е така нареченият бърнаут на работното място. "Бърнаутът има различни фази. В крайната води до гняв, до липса на концентрация", казва Петрова.

Мария Стоева, която е експерт по организационно развитие, допълва: "Липсата на определена цел и посока е нещо, което лесно може да ни доведе до бърн аут. Трябва да знаем как да поставяме собствените си граници. Гъвкавото работно време, гъвкавото работно място за професиите, за които това нещо е възможно, е много добра идея", подчертава тя.

България - на челните позиции по стрес на работното място

Навременната превенция е най-ефективният лек за тези състояния. Петрова посочва: "На първо място е физическата активност. Важни са още сонтактът с животни, защото там се произвежда окситоцин, както и контактът с приятели. Но всичко това трябва да се прави като начин на живот".



А Надежда отбелязва: "Помощта на моите близки хора, подкрепата на хора, които също са се сблъсквали с тези неща, беше много важна за мен, за да видя, че не съм сама. Колкото и да ме беше страх да излизам навън, за да не се повтори паник атаката, излизах, върнах се към мои любими занимания".



Качествената почивка също оказва благоприятно влияние върху психичното ни здраве.

