Руски удари в различни части на Украйна раниха 25 души в поне четири региона, в момент, когато мирните преговори за прекратяване на войната, ръководени от САЩ, са в застой.

В североизточния град Суми руски дронове раниха 15 души и нанесоха щети на жилищни сгради и медицинско заведение, съобщи областният управител. Службите за спешна помощ публикуваха кадри, на които се вижда как спасители гасят горящи автомобили и помагат за евакуацията на жители от засегнатите сгради.

„Поради заплахата от повторни атаки спасителите бяха принудени да прекъснат операциите си няколко пъти и да се преместят на безопасно място“, съобщиха от службата за спешна помощ.

Трима души бяха ранени при въздушни удари в североизточната област Харков, а други трима – в източния град Славянск. Още четирима са пострадали в Днепропетровск.

Русия изстреля две ракети и 143 дрона по време на обстрела, съобщиха украинските въздушни сили и добавиха, че техните противовъздушни сили са прехванали една от ракетите и 116 дрона.

Редактор: Цвета Лазаркова