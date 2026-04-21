Ново мобилно приложение ще информира жителите на Йоханесбург за нивата на замърсяване на въздуха. Иновацията идва на фона на нарастващите въглищни емисии и влошаващото се качество на въздуха в най-големия икономически център на Южна Африка.

Учени разработват платформата, която ще събира данни от стотици станции за мониторинг и ще изпраща предупреждения при високи нива на замърсяване. Приложението ще дава и препоръки за защита, включително носене на маски.

Експерти посочват, че проблемът е комплексен. Освен въглищните централи, за замърсяването допринасят минната дейност, строителството и използването на твърди горива от домакинства без достъп до електричество. Липсата на достатъчно вятър също затруднява разсейването на вредните емисии.

Жителите вече усещат последиците. Във въздуха често се долавя миризма на сяра, а замърсяването води до сериозни здравословни проблеми, включително усложнения при хора с астма и други белодробни заболявания.

Въпреки това въглищата остават ключов източник на енергия, осигурявайки около три четвърти от електричеството в страната и работа на десетки хиляди хора. Поради тази зависимост големи компании са получили отсрочки за покриване на екологичните норми.

Властите подчертават необходимостта от баланс между икономическите и екологичните приоритети – фактор, който често забавя прилагането на по-строги мерки за чист въздух.

Редактор: Дарина Методиева