Излагането на замърсен въздух, шум и токсични химикали се очертава като значителен фактор, допринасящ за психичните проблеми, предупреждава Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Агенцията призовава за „спешни и драстични мерки”.

Психичното здраве се формира от взаимодействието на вътрешни фактори, включително генетика, социални и икономически детерминанти, както и психологически фактори. Замърсяването е идентифицирано като възможен фактор за психични заболявания, като влошава симптомите или допринася за появата на заболявания чрез дългосрочно излагане.

► Замърсяване на въздуха

Излагането на замърсен въздух в утробата, през детството и ранната юношеска възраст е свързано със структурни и функционални промени в мозъка. ЕАОС отбелязва, че всички систематични или описателни прегледи, изследващи ефектите от замърсения въздуха върху депресията, показват значителна връзка между дългосрочното излагане на лошо качество на въздуха. Доказателствата са особено силни за фините прахови частици (PM2,5) и азотен диоксид (NO2).

Скорошни проучвания установиха връзка между периодите на високо замърсяване и повишените нива на депресия. Краткосрочните пикове в лошото качество на въздуха са свързани и с влошаване на симптомите на шизофрения.

► Шум в околната среда

Повечето изследвания по темата са фокусирани върху шума от транспорта, включително автомобилния, железопътния и въздушния. Хроничното излагане на този шум може да активира стресовата реакция на организма, като увеличи възпалението и оксидативния стрес, което от своя страна може да влоши психичното здраве. Шумът от самолетите е най-силно свързан с психични разстройства, особено с депресия, отбелязва агенцията. ЕАОС посочва също, че шумът от самолетите причинява по-голямо раздразнение в сравнение с други форми на транспортен шум

► Излагане на химикали

Излагането дори на малки количества от определени химикали може да има вредни последици за здравето. ЕАОС анализира научни изследвания, свързващи излагането на химикали като олово и ендокринни разрушители с психичното здраве, фокусирайки се върху метали, пасивно пушене, ендокринни разрушители и пестициди.

Доказателствата са най-последователни за тежките метали, особено олово, и за пасивното пушене. И двете са свързани с депресия и шизофрения, особено след излагане по време на бременност и детство.

► Тежестта на психичното здраве в Европа

Според Световната здравна организация един на всеки шест души в Европа живее с психично заболяване, а един на всеки трима от засегнатите не получава адекватно лечение.

В Европейския съюз през 2023 г. са загубени над 11 милиона години живот поради психични разстройства. Прогнозира се, че тези цифри ще се увеличат през следващите години, особено сред младите хора и уязвимите групи.

