Служебният министър на финансите Георги Клисурски отчете работата си за втория месец на поста.

Сред най-важните решения той отбеляза обнародването на удължителния закон за бюджета и подаденото искане за четвъртото плащане от 900 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Министерство на финансите публикува пълна база данни с над 7000 обществени поръчки

Клисурски посочи като важно решение и осигурения пакет от 125 милиона евро за помощи от по 20 евро за гориво за физическите лица с ниски доходи, подпомагането на транспортния бранш, подкрепата за земеделските производители и енергийната помощ за бизнеса.

Редактор: Цвета Лазаркова