Общата стойност на обществените поръчки е за над 30 млрд. евро

Министерство на финансите ще публикува пълна база данни с всички обществени поръчки в държавата,  така че всички граждани и медии да могат да се запознаят с тях.  Това заяви на брифинг  служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му става въпрос за над 7000 обществени поръчки на обща стойност над 30 милиарда евро. "Целта е всички да имат достъп до тази информация по напълно прозрачен начин", подчерта Клисурски. 

