Министерство на финансите ще публикува пълна база данни с всички обществени поръчки в държавата, така че всички граждани и медии да могат да се запознаят с тях. Това заяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

По думите му става въпрос за над 7000 обществени поръчки на обща стойност над 30 милиарда евро. "Целта е всички да имат достъп до тази информация по напълно прозрачен начин", подчерта Клисурски.

Очаквайте подробности!

Редактор: Станимира Шикова