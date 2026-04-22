Новината, че Борислав Сарафов е оттеглил съгласието си бъде и.д.главен прокурор, е добра. Той вероятно възнамерява да продължи да е заместник на главния прокурор. Силно се надявам бъдещият министър на правосъдието да постави въпроса във ВСС относно дисциплинарната отговорност. Това каза адвокатът и доктор по конституционно право Петър Славов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Припомняме, че днес Борислав Сарафов съобщи, че пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е оттеглил съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на България.

Той предположи, че ако се образува дисциплинарно производство срещу Сарафов, той може да напусне доброволно и „да вземе онези 20 заплати”. Но подчерта, че въпросът за дисциплинарната отговорност е актуален. По негови думи, „ако тълкувателният закон за съдебната власт бъде приет, много ясно ще каже, че тълкуването на разпоредбата означава, че Сарафов незаконно е заемал длъжността след 21 юли 2025 г. Като първа логична последица е да върне всички взети заплати и допълнителни възнаграждения. Като втора – да се носи дисциплинарна друга отговорност”.

Журналистът от „Клуб Z” Стефан Миланов посочи, че за трите години, през които Сарафов е заемал поста, не се е провел конкурс директор на Националната следствена служба. Той допълни, че в последно време в прокуратурата са били назначени нови лица на много ключови позиции.

Славов коментира и избора на ВСС. Той смята, че ако се направят бързи промени в закона за съдебната власт и се даде възможност за обществена квота в рамките на парламентарната, това ще облекчи системата и ще я направи по-професионална.

Миланов е на мнение, че квотата във ВСС от парламента винаги е „била плод на жестоки пазарлъци”. Той подчерта, че не знае как една обществена квота би устоила на изкушението на тази власт.

ВСИЧКО ЗА ОТТЕГЛЯНЕТО НА И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР ЧЕТЕТЕ ТУК

