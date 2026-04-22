Какво следва от оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политолозите проф. Милена Стефанова и проф. Мария Пиргова, както и журналистът Владимир Йончев, главен редактор на „OFFNews”.

„Тъй като отдавна въпросът с легитимността на и.ф. главен прокурор стана политически, моментът след изборите е правилно подбран”, коментира проф. Милена Стефанова. Според нея ако това беше направено преди изборите или по време на кампанията, можеше да се тълкува по различен начин от различните политически сили. „Това, че се случва след изборите е и резултат от промяната на мнозинството в НС. Ще има прегрупиране навсякъде, не само в правосъдната система”, каза проф. Стефанова.

Борислав Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор

„Аз се надявам това да бъде път към законност, защото главният прокурор отдавна е извън закона”, заяви политологът проф. Мария Пиргова. „Сега ще има различни позиционни битки, защото съдебната система отдавна е политически зависима. Битката ще е доста сериозна. Смятам, че новото мнозинство ще промени, ако трябва и Закона за съдебната система, за да бъдат нещата по-чисти. Ще има конституционно мнозинство от „Прогресивна България“ и ПП-ДБ. Така че нещата смятам, че ще се изчистят”, каза още тя.

„Има време за празнуване. Със сигурност промяна ще има. Положението е толкова лошо, че каквато и да е тя, ще е за добре. Разбира се, трябва да внимаваме да не се повтори този модел”, заяви Владимир Йончев.

