Днес Софийският градски съд ще проведе разпоредително заседание по делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната“ Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България“ Божидар Божанов.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу двамата.

Прокуратурата иска видеоизказване на Лаура Кьовеши по делото срещу Кирил Петков

Кирил Петков е обвинен в принуда срещу бившия министър Александър Йоловски, а Божанов - в престъпление по служба, свързано с обществена поръчка. Това е втори опит да стартира процесът, след като през декември миналата година председателят на съдебния състав Емил Дечев се оттегли още преди делото да започне.

До отвода му се стигна след искане от прокуратурата с мотива, че Дечев е бил заместник-министър в кабинета на Кирил Петков и по този начин може да не бъде безпристрастен по време на процеса.

