Първото заседание на НС е насрочено за четвъртък от 10 часа
Официално резултатите от изборите за 52-рото Народно събрание са публикувани в 39-ия брой на Държавен вестник. Очаква се президентът Илияна Йотова да подпише указ за свикването на новия парламент. Тя вече обяви, че първото му заседание ще бъде в четвъртък от 10 часа.
В Народното събрание ще влязат пет формации, а тази на „Прогресивна България” е с мнозинство от 131 народни представители.
Веднага след като бъде избран председател на парламента и бъдат съставени групите в него, президентът ще проведе консултации с партиите. След това ще бъде връчен и първият мандат за съставяне на редовно правителство – той е за коалицията на Румен Радев.
