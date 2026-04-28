12-годишният Анъл Хюсеин, ученик в 6. клас на Първо СУ „Св. Св. Седмочисленици“ в Търговище, създаде робот с изкуствен интелект, използвайки отпадъчни и стари електронни компоненти. Проектът му беше представен в конкурса „Еко фантазии“, посветен на творчество от рециклирани материали.

Идеята за подобно изобретение е дългогодишна мечта на момчето. След разговор с учителя си по изобразително изкуство той решава да я реализира. Самият робот е изработен за няколко дни и включва електронни платки, стари камери, Bluetooth колони, акумулатор и други части, намерени в гаража на баща му. Подкрепа Анъл получава именно от него – специалист в сферата на електрониката. Заедно успяват да превърнат устройството в интерактивен „приятел“, който може да разговаря, да възпроизвежда музика, да се свързва с телефон и дори да помага с учебния материал, включително по математика и английски език.

Роботът разполага още с GPS, видео възможности и достъп до интернет. Той може да води диалог и да дава съвети, включително по теми като опазването на околната среда.

Учителката на Анъл по изобразително изкуство Силвия Малинова определя проекта като изключително иновативен и подчертава, че момчето всяка година създава все по-оригинални творби. Връстниците му също са впечатлени – според тях подобни проекти са много по-полезни и вдъхновяващи от времето, прекарано пред телефоните.

За изобретението си Анъл получава специална награда за индивидуално участие в конкурса. Той вече разработва нови идеи и обещава догодина да представи още по-оригинален проект.

Редактор: Дарина Методиева