Преглед на Световната банка, който обхваща и периода след приемането на еврото, показва, че България е засегната от т.нар. мегатренд, който е свързан с намаляване на раждаемостта и застаряване на населението. Това каза Христина Христова, бивш министър на труда и социалната политика. Тя посочи, че във въпросния анализ се казва също, че имаме проблем с производителността, с инвестициите, свързани с дигитализация и иновации, както и с корупцията, и с реформата в съдебната система. „България няма как да постига прогрес, когато си харчи парите главно за вътрешно потребление”, посочи Христова.

Лидия Шулева, бивш министър на труда и социалната политика, от своя страна обърна внимание, че страната ни от доста години не използва възможността, която един регламент на ЕС дава, а именно да подкрепя преки инвестиции в икономиката.

„За региона, в който ние се намираме, до 50% от инвестицията може да бъде подкрепена с държавни средства. Години наред чрез закона за насърчаване на инвестициите отделяхме едни съвършено минимални средства, които дори 10% процента от тези инвестиции не можеха да покрият. Миналата година направиха една промяна в закона, в която се описа процедурата, по която могат да бъдат насърчавани инвестициите съгласно този регламент”, посочи Шулева.

Депутатите гласуваха три одита за пътища и пенсии

Според нея сме много изостанали в процеса на подкрепа на инвестициите, независимо български или чуждестранни. Тя допълни, че е добра идея създаването на Координационен съвет, „защото приоритетните проекти, които се сертифицират от Агенцията по инвестиции, обикновено подписват меморандум с правителството. Той включва създаване на работна група от различни министерства, които трябва да съкратят всички процедури, които следва да бъдат извършени за реализация на една такава инвестиция. Наличието на Координационен съвет ще замести тези работни групи, ще придаде много по-голяма тежест и значение на решенията, които биха взели, защото основният проблем за реализацията на инвестиционните проекти в България, са бавните процедури”, подчерта Лидия Шулева.

По въпроса с разпоредения от властта одит, който Сметната палата да направи на пенсиите, Христина Христова каза, че от този одит ще можем да разберем как се е увеличавал дефицитът на пенсионната система, какви дисбаланси има във Фонд „Общо заболяване”, болничните.

„Ние отдавна чакаме този анализ на пенсионната система. В краткия бюджет за тази година управляващите можеха поне една-две мерки да вземат за пенсионната система, най-малкото, за да се изчисти пенсионната система, да можем да я погледнем в нейната цялост, а и усещането за несправедливост да се намали, както и липсата на доверие, което е все по-голямо”, подчерта бившият социален министър.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова