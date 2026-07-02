Пешеходка загина, след като беше ударена от кола на пешеходна пътека в Кнежа, съобщиха от Областна дирекция на МВР в Плевен.

Жената, която е на 77-години, е блъсната вчера от автомобил, управляван от 58-годишен мъж. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на улица „Димитър Бутански“.

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Пострадалата е транспортирана от екип на Спешна помощ, но е починала в линейката.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство. Сезирана е Окръжна прокуратура - Плевен.

Редактор: Ивета Костадинова