Снимка: Стопкадър
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Предстои Националният туристически фестивал
„Керана и Космонавтите“ и специален спектакъл за Мальо войвода на ансамбъл „Шевица” ще зарадват посетителите на Националният туристически фестивал. От 10 до 12 юли 2026 г. Мальовица отново ще се превърне в задължителна точка за хората, които обичат планината, активния начин на живот и приключенията сред природата.
Историята на Мальо войвода ще бъде представена чрез фолклорен танц с автентичните песни и носии за този район. Това каза в предаването „Социална мрежа” Васил Николов, член на УС на Българския туристически съюз.
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В рамките на събитието ще има и множество активности, свързани най-вече с туристическия начин на живот. Сред тях са детски обучителен лагер, занимания по ориентиране и първа помощ, обучения по планинско бягане.
Очаква се интересът към фестивала да е голям, като приходите от билети ще бъдат използвани за възстановяване на хижа в Стара планина.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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