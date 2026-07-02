Днес съдът ще се произнесе дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принца, от групата на „Калашниците", ще остане за постоянно в ареста.

Тя беше задържана, след като преди дни в кв. „Ботунец" заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа ѝ, за да оттегли показанията си.

Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. За това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда.

„При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство“, заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Редактор: Дарина Методиева