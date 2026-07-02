Снимка: iStock
-
Мальовица ще събере любители на природата, туризма и приключенията
-
Близки на изчезналата Наталия във Варненско призоваха още доброволци да се влючат в търсенето
-
Изкуственият интелект носи риск от кибератаки?
-
Протести заради парите за майчинство
-
Григор Димитров се завърна с победа на "Уимбълдън"
-
Туризмът по Черноморието е под натиск: Доброто обслужване ще реши кои бизнеси ще оцелеят
Обвиняемата заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа ѝ, за да оттегли показанията си
Днес съдът ще се произнесе дали съпругата на Красимир Алексиев, известен с прякора си Краси Принца, от групата на „Калашниците", ще остане за постоянно в ареста.
Тя беше задържана, след като преди дни в кв. „Ботунец" заплашила една от свидетелките по делото срещу мъжа ѝ, за да оттегли показанията си.
Камери за видеонаблюдение заснели случилото се. За това съобщиха от СДВР и от прокуратурата на брифинг в сряда.
„При среща с една от свидетелките по досъдебното производство жената започнала да отправя закани за саморазправа и упражнява физическа сила спрямо свидетелката. СДВР реагира незабавно. Изпратени бяха полицейски служители, а пострадалата беше разпитана. Образувано е досъдебно производство“, заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни