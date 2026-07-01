Процесът по изтегляне на националната валута е към своя край, като над 94% от левовете в обращение вече са обменени в евро. Около 6% от парите все още са в икономиката, като за улеснение на клиентите няма да бъде въвеждана такса при вноска на лева по еврова сметка, това коментира изпълнителният директор „Банкиране на дребно” в ОББ Анна Атанасова-Димитрова в ефира на NOVA NEWS.

Данните показват сериозен спад в обемите на обменяната валута през последните месеци. През януари в институцията са били обменени 21 милиона лева на монети и 1,5 милиарда лева на банкноти, докато през май сумите спадат съответно до около 1 милион и 73 милиона лева. До момента събраните монети тежат около 370 тона, като огромното количество първо минава през банковите клонове, а след това през инкасо компаниите, за да стигне до БНБ, става ясно от думите на Атанасова-Димитрова.

29,4 млрд. лева са обменени в евро до края на юни в БНБ

Относно потребителските навици, след въвеждането на еврото се отчита ръст на дигиталните плащания. Част от клиентите не са били свикнали с новите пари, особено с монетите, и още от януари са предпочели да увеличат плащанията с карти, телефони и използването на мобилно банкиране, става ясно от думите на Атанасова-Димитрова.

В банковите клонове не е констатиран ръст на измамите с фалшиви банкноти. „При нас не сме констатирали увеличения в такъв тип измами”, заяви специалистът.

Тя посъветва потребителите първо да проверят каква е тарифата в банката, с която работят, и да не бързат, тъй като в Българската народна банка няма краен срок за безплатна обмяна. Онези потребители, които не желаят да обменят останалите си дребни суми, могат да ги дарят. „Знаете, че има най-различни дарителски кампании, ние също имаме такива дарителски кутии в нашите клонове, в които може да оставиш своите левове, без значение банкноти или монети, и те отиват за добри каузи”, предложи Атанасова-Димитрова.

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Редактор: Мария Барабашка