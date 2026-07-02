Една от най-масираните руски въздушни атаки срещу Украйна от началото на пълномащабната война разтърси Киев през нощта, след като столицата беше подложена на комбиниран удар с балистични и крилати ракети, както и десетки дронове.

Нападението дойде само часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди за предстояща масирана атака и призова гражданите да спазват сигналите за въздушна тревога.

Жертви и ранени при поредната руска атака над Украйна

По данни на кмета на Киев Виталий Кличко най-малко 11 души са били ранени при ударите, като сред пострадалите има и парамедик в критично състояние. Взривове са отеквали в различни части на града през цялата нощ, а атаката е засегнала и десетте района на украинската столица от двете страни на река Днепър.

По време на въздушната тревога в централната част на Киев избухна пожар след експлозия. Репортер на „Франс прес“ съобщи, че е чул силна детонация и е видял гъст дим и пламъци, след което на място са пристигнали пожарни екипи и линейки. Според местните власти покривът на хотел на един от централните булеварди е бил обхванат от огън вследствие на паднали отломки.

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко съобщи, че части от свалени руски дронове са паднали в централния Шевченковски район и в североизточно предградие на града. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да отблъсне част от атаката, но въпреки това са нанесени щети на различни обекти.

Жителите на столицата масово са потърсили убежище в метростанциите и подземните укрития, след като властите са издали поредица от предупреждения за приближаващи балистични ракети. Кличко определи нападението като „яростна вражеска атака“ и призова хората да останат в безопасност до отмяната на тревогата.

От началото на войната в Украйна: Защо Русия е нарушавала въздушното пространство на НАТО два пъти по-често

По-рано през деня президентът Зеленски съобщи, че разузнавателните служби са предупредили за възможен мащабен руски удар. По време на посещение в Дъблин той заяви, че прекъсва програмата си и се завръща спешно в Украйна. „Призовавам нашите хора да бъдат особено внимателни, да пазят себе си и семействата си, да използват укритията и да следват указанията при въздушна тревога“, каза държавният глава. По думите му Русия от известно време подготвя нова голяма офанзива срещу страната.

Напрежението се разпространи и извън украинските граници. Полша активира изтребители и засили наблюдението на въздушното си пространство като предпазна мярка заради руските удари в близост до границата. Полските въоръжени сили съобщиха, че действията им са насочени към гарантиране сигурността на въздушното пространство в районите, съседни на засегнатите украински региони.

Сигнали за въздушна тревога и експлозии са регистрирани и в други части на Украйна, включително в Запорожие, Павлоград, Суми и Харков. Към момента няма официална информация за броя на жертвите и щетите извън Киев.

Русия няма да спира настъплението си, заяви Путин

През последните седмици Русия значително увеличи интензивността на атаките срещу украинската столица и други големи градове, въпреки продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на войната. Според украински медии последното нападение е сред най-тежките въздушни удари срещу Киев от началото на руската инвазия през 2022 година.

Редактор: Цветина Петкова