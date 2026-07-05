Тежкотоварен камион катастрофира на автомагистрала „Струма“ в района на разклона за село Логодаж, като при инцидента на пътното платно се е разляло гориво. За произшествието е подаден сигнал малко преди обяд.

Заради катастрофата движението при 87-ия километър на магистралата е временно ограничено. Трафикът се осъществява само в активната и аварийната лента, докато изпреварващата е затворена за движение, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

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На място са изпратени екипи на полицията, които регулират движението. Шофьорите са призовани да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като разлятото гориво е направило настилката хлъзгава.

Причините за катастрофата се изясняват. Няма информация за пострадали.

Редактор: Цветина Петкова