Апелативният съд в Бургас приключи разглеждането на делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти. Трагедията се разигра на 25 август 2022 година, а жертвите са служителите на реда Атанас Градев и Йордан Илиев.

Сега съдебният състав трябва да прецени дали да потвърди присъдата от 20 години затвор, да я намали или да я увеличи до най-тежкото възможно наказание - доживотен затвор.

В сряда пред Апелативния съд в Бургас роднини на загиналите полицаи и държавното обвинение протестираха присъдата на Аднан, наложена му от Окръжния съд в Бургас - 20 години затвор при първоначален строг режим. Заседанието беше с начален час 10:30, след като предходното беше отложено. Първоинстанционната присъда, която изненада близките и адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година спрямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут.

20 години затвор за сириеца, убил двама полицаи в Бургас

Прокуратурата протестира наказанието, наложено му от Бургаския окръжен съд, от 20 години лишаване от свобода и настоя за доживотен затвор.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

За такова наказание настояват и близките на двамата полицаи. Защитникът на Аднан обаче заяви, че предвид чистото му съдебно минало и липсата на умисъл ще иска намаляване на присъдата на 10 години или поне да остане непроменена.

Снимка: Цеца Алексова, NOVA

Бургаският окръжен съд призна за виновен Омар Аднан в извършването на умишлено престъпление при нарушаване на правилата за движение, като е карал автобуса с превишена скорост от 78 км/час и не е реагирал при подадени полицейски сигнали за спиране.

„Просто ми стана лошо от тази присъда”, сподели майката на Атанас – Керанка Градева. Тя допълни, че Омар е млад, но и техните деца не са били по-възрастни от него. Заради сериозното забавяне семейството дори е пуснало официална молба до съда процесът да бъде ускорен, а бащата Панайот изрази надежда магистратите най-накрая да наложат заслужената присъда за извършеното двойно убийство.