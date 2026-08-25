Народното събрание започна есенната си сесия с извънредно заседание, свикано по инициатива на управляващите. То беше открито тържествено - с химните на България и Европа. Основна точка в дневния ред са промените в Закона за държавния служител, които са обвързани с изпълнението на ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Срокът за приемането на измененията е 31 август. Една от основните промени предвижда въвеждането на задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности, определени като позиции с висок корупционен риск.

Предлага се още държавните служители да получат възможност да работят дистанционно до два дни седмично. Част от измененията са насочени и към повишаване на квалификацията и разширяване на възможностите за обучение на служителите в държавната администрация.

Законопроектът трябва да бъде гласуван окончателно до края на месеца, за да изпълни страната ни ангажиментите по ПВУ.

Депутатите се връщат на работа: Бюджет 2027, законите по ПВУ и ВСС - сред приоритетите

В дневния ред на извънредното заседание е включена и точка по предложение на ГЕРБ, свързана със законодателството за подпомагане на земеделските производители.

По традиция в началото на нова парламентарна сесия политическите сили представят декларации, в които очертават основните си приоритети за предстоящите месеци. Възможно е това да стане още по време на извънредното заседание или в сряда, когато ще се проведе първото редовно заседание от есенната сесия.

Част от основните задачи пред депутатите вече са известни. Сред водещите приоритети ще бъдат подготовката и приемането на държавния бюджет за 2027 г., както и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет.

От конституирането си на 30 април до 31 юли парламентът е приел нов антикорупционен закон и промени в още пет закона в изпълнение на ангажиментите по Плана.

Малко преди заседанието се проведе Комисия по отбрана, на която присъстваше и Димитър Стоянов. Министърът на отбраната определи действията на Иран като „много добра хибридна операция“, която според него е получила подкрепа и от български политици. Той предупреди, че подобни действия ще продължат и призова политиците у нас да бъдат по-отговорни при коментарите си по позиции, идващи от Техеран.

По отношение на самолетите Стоянов заяви, че те са напуснали България съгласно предварително планирания график, за който българските власти са били информирани. По думите му тази информация не е могла да бъде оповестена предварително пред обществото.

Военният министър подчерта, че темата трябва да бъде разглеждана значително по-сериозно, и разкритикува български политици, които според него коментират „по безотговорен начин“ изявленията на иранската страна.