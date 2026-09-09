Очаква се днес да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът.

Загина участник в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина

Мъжът е участвал в Световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин.

По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза "Крумово".

Редактор: Станимира Шикова