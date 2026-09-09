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Мъжът е участвал в Световното първенство по парапланеризъм
Очаква се днес да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът.
Загина участник в световното по парапланеризъм, паднал в Стара планина
Мъжът е участвал в Световното първенство по парапланеризъм, на което България е домакин.
По първоначална информация състезателят е китайски гражданин. В издирването му във вчерашния ден се включи и военен хеликоптер от авиобаза "Крумово".
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