„Възраждане“ обяви кандидата си за президент - това е Костадин Костадинов. Партията представи кандидатурата си във Велико Търново навръх Деня на независимостта. Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вицепрезидент.

Кандидатпрезидентската двойка посети „Царевец“, за да поднесе венец по случай 118 години от обявяването на Независимостта на България на Пирамидата на Независимостта.

Още преди дни депутатът Цончо Ганев съобщи, че именно на 22 септември формацията ще представи своята кандидатпрезидентска двойка. По думите му датата и мястото са избрани символично заради годишнината от обявяването на Независимостта на България.

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Лидерът на „Възраждане“ и кандидат за президент Костадин Костадинов постави независимостта на България във фокуса на първото си изявление при представянето на кандидатурата му във Велико Търново. Той изрази надежда тя да не остане само дата в календара, а да има реално измерение в живота на страната. Партията беше регистрирана от ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври.

„Да се надяваме, че скоро, благодарение на всички нас, независимостта на България няма да е просто един ден в календара и няма да бъде просто един празничен миг, който да отмине, а ще се превърне в нещо реално“, заяви Костадинов.

Той благодари и на участвалите в допитването, организирано от „Възраждане“ при избора на кандидатура за президентските избори. По думите му анкетата е продължила повече от месец и в нея са се включили над 16 000 души, като голяма част от тях не са членове или симпатизанти на партията. По-рано от формацията обявиха, че резултатите от допитването ще бъдат използвани при определянето на кандидатпрезидентската двойка.

„Това са хора, които просто искат най-накрая България да направи различен избор за своето бъдеще“, каза Костадинов.

По думите му участниците в анкетата са посочили различни качества, които очакват от бъдещите президент и вицепрезидент, но едно послание се е откроило над останалите.

„Основното нещо, което тези хора искаха, е българските политици да обичат България. Може да звучи патетично, дори изтъркано, но истината е, че те очакват от българските политици да обичат България, да обичат българския народ“, заяви лидерът на „Възраждане“.

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Костадинов свърза избора кандидатурата да бъде представена във Велико Търново с историческото значение на града и разказа личен спомен от детството си. По думите му през 1986 г., след първи клас, заедно с родителите и сестра си пътувал из България и именно посещението му в старата столица било сред преживяванията, поставили началото на силната му привързаност към страната.

Костадин Костадинов очерта пет основни приоритета, които по думите му българските граждани са посочили в допитването на „Възраждане“ за президентската кампания - независимост, благоденствие, обединение, напредък и силна държава.

На първо място той постави възможността България сама да взема решенията за бъдещето си. „Това, което искат, е независимост. Искат България сама да определя своята съдба“, заяви Костадинов. Вторият приоритет според него е благоденствието - „спокоен, нормален и сигурен живот“ за хората и техните деца.

Като трета основна цел лидерът на „Възраждане“ посочи преодоляването на разделението в обществото. Следват образователният и научният напредък, които според него са необходими, за да не се превръща страната в „изоставаща територия“, която губи част от най-подготвените си граждани за сметка на чужди трудови пазари.

Петият приоритет е свързан със силата на държавата и способността ѝ сама да гарантира сигурността си. Костадинов заяви, че тези цели трябва да бъдат представлявани от политици с „независимо мислене“, готови да защитават националния интерес и да казват „не“, когато смятат, че той го изисква.

Според кандидата за президент решенията за стратегическото развитие на страната трябва в по-голяма степен да бъдат определяни от гражданите. Той призова за засилване на пряката демокрация и постави въпроса каква трябва да бъде следващата национална цел на България. „Всеки един въпрос, който касае бъдещето на България, трябва да бъде определен от българските граждани“, заяви Костадинов. По думите му президентът и вицепрезидентът трябва да изпълняват ролята на обединители и „да служат на гражданите, а не гражданите да служат на тях“.

Той отправи критики и към утвърдени през последните десетилетия политически формулировки за „евроатлантически ценности“, „европейски път“ и „цивилизационен избор“. Според Костадинов България няма необходимост да доказва европейската си принадлежност. „Нашият цивилизационен избор е направен преди близо 14 века“, каза той и определи страната като създател или съ-създател на европейската цивилизация.

Костадинов направи паралел и с обявяването на Независимостта преди 118 години. „Нищо повече от това, което нашите предшественици са искали, не искаме. Нищо повече от това, което те са направили, няма как и ние да не направим. Щом те са могли, ще можем и ние“, заяви той.

Лидерът на „Възраждане“ подчерта, че Волгин не е член на партията и разказа, че това е било ясно още при разговорите им преди включването му в листата за европейските избори. Той го определи като човек с независимо мислене, който според него е показал с работата си в Европейския парламент готовност да отстоява позициите си - дори го нарече най-независимия човек в българската политика.

Петър Волгин: Ще показваме, че България може сама да определя бъдещето си

Кандидатът за вицепрезидент на „Възраждане“ Петър Волгин определи номинацията си и тази на Костадин Костадинов за президент като „изключително голяма отговорност“. Той заяви, че двамата ще се стремят да оправдаят доверието, което са получили.

„Може да бъдете сигурни, че ние с лидера на партия „Възраждане“, господин Костадинов, ще направим всичко възможно да оправдаем това доверие“, каза Волгин.

Той акцентира върху начина, по който формацията влиза в президентската надпревара, и заяви, че „Възраждане“ е единствената парламентарно представена партия, която издига свои кандидати, вместо да застава зад кандидатури на инициативни комитети.

„Единствената партия, която излезе напред с името си и издигна своя лидер, е „Възраждане“. И това трябва да бъде отчетено, защото истинските партии, тези, които вярват в себе си и в своята мисия, не се крият зад инициативни комитети“, заяви Волгин.

Кандидатът за вицепрезидент посочи независимостта като една от водещите теми, които двойката ще поставя по време на кампанията. „Това, което ние ще правим оттук насетне, е да покажем, че България наистина може да бъде независима държава. Може да бъде държава, която сама да определя бъдещето си“, каза той.

Волгин даде пример и с работата си в Европейския парламент, където по думите му среща български представители, според които страната не би могла да се справи без своите евроатлантически партньори. Той определи подобна позиция като „пораженческо и ненужно мислене“.

„Ние можем да покажем, че сме достатъчно силни, достатъчно независими и можем сами да решаваме своята съдба“, заяви Волгин. Той посочи като пример и политически формации в други европейски държави, включително „Алтернатива за Германия“, които според него демонстрират възможност за самостоятелно политическо поведение.

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Волгин заяви още, че кандидатпрезидентската двойка влиза в надпреварата „с твърдата идея да я спечели“, като по думите му целта е да бъде даден „шанс на България“.

След думите на Волгин Костадин Костадинов заяви, че основната цел на двойката е победа на президентските избори. Според него тя трябва да бъде начало на различен политически модел, който да постави гражданите в центъра на управлението.

„Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор“, заяви Костадинов. По думите му страната се нуждае от „политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората“.

Костадинов завърши с твърдение, че България може да се превърне в пример още след президентските избори, като заяви очакване двойката да достигне до балотаж на 1 ноември.

Преди номинацията от „Възраждане“ са направили и социологическо проучване сред своите симпатизанти. Целта е била да се установи кои са предпочитаните от избирателите на партията имена за президент и вицепрезидент.

Кандидатурата на Костадинов става известна в последния ден, в който могат да бъдат регистрирани претендентите за „Дондуков“ 2. Според хронограмата на Централната избирателна комисия срокът за подаване на предложения от партии, коалиции и инициативни комитети изтича в 17:00 часа на 22 септември. В същия срок ЦИК трябва да регистрира предложените кандидати.

Общо 27 инициативни комитета и осем партии подадоха документи за участие в президентските избори. Впоследствие са регистрирани осем партии и 24 инициативни комитета, като регистрациите на две партии са заличени, а на три инициативни комитета е отказано заради установени несъответствия.

До 17:00 часа на 21 септември в Комисията са постъпили документи за 24 кандидатпрезидентски двойки за изборите на 25 октомври. Сред тях са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев, които ден по-рано официално заявиха участието си в надпреварата.

Лъчезар Аврамов – Ивайло Дражев

Венцислав Ангелов – Атанас Стефанов

Нако Стефанов – Нина Ламбова

Камен Тасков – Галя Иванова

Борис Анзов – Бранимир Мичев

Радостин Василев – Красимир Манов

Методи Бъчваров – Ленин Станоев

Александър Томов – Сергей Инджов

Волен Сидеров – Славчо Велков

Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева

Мария Колева – Валери Велковски

Боян Расате – Йордан Манасиев

Величка Георгиева – Росен Иванов

Искра Недева – Стоян Георгиев

Иванка Цветанова-Петкова – Панайот Кючуков

Николай Ненчев – Цвета Кирилова

Иво Лулчев – Стефан Попов

Пламен Пасков – Светозар Съев

Йордан Малджански – Валентин Христов

Илияна Йотова – Кирил Вълчев

Андрей Гюров – Георги Кандев

Ивайло Симеонов – Косьо Стойчев

Явор Генов – Максим Велков

Георги Димов – Димитър Шивиков

Редактор: Цветина Петкова