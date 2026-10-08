Остават броени дни до президентските избори. Подготовката на ЦИК вече е във финалната си фаза. Един от въпросите, които вълнуват избирателите, е какво се случва, ако машината отпечата бяла или некоректна разписка. Темата коментира говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите ѝ в такава ситуация избирателят няма да може да гласува повторно, тъй като вотът вече е отчетен. „Когато машината разпечата каквато и да е разписката, означава, че гласът е зачетен във флашпаметта. При коректно работеща машина в края на изборния ден вотът ще излезе с отчета от машината”, обясни тя.

Балова уточни, че контролните разписки ще служат за допълнително сверяване на резултатите. „ЦИК взе решение да има още един придружаващ протокол, в който да се броят контролните разписки, за да може да се направи сверяване с протокола от машината”, посочи тя.

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Говорителят на ЦИК коментира и подготовката на устройствата за вота. Около 2500 машини, които през годините са били извадени от изборния процес, се проверяват и подготвят за използване. „Процедурата по хеш-кода удостоверява, че това е довереният софтуер, с който институциите са гарантирали, че се гласува чрез машинно гласуване”, заяви Балова-Цветкова.

Тя допълни, че след публичното обявяване на хеш-кода избирателите ще могат да го проверят на сайта на ЦИК и да го сравнят с кода, генериран на контролната разписка.

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