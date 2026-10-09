Четирима души загинаха, а един е с тежки наранявания след катастрофа, станала на пътя между Плевен и село Ясен и Плевен около 23:00 ч. в четвъртък.

Лек автомобил, управляван от младеж на 20 години, движейки се в посока селото, навлиза в лентата за насрещно движение и блъска насрещно движеща се кола.

Млад шофьор загина, след като се блъсна в автобус в Плевенско (СНИМКИ)

Загинали са водачът на втория автомобил, който е 18-годишен, както и спътникът му на предната седалка на 21 години. Жертвите от първата кола са пътници - момиче на 20 години, което се е возило на предна дясна седалка и младеж на 20 години, на задната седалка. Шофьорът е настанен за лечение в плевенска болница с опасност за живота. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Районът на произшествието бил временно обезопасен за извършване на процесуално-следствени действия.