Според последното проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев води с малко над 20 на сто спрямо Андрей Гюров и Георги Кандев. Изпълнителният директор на „Галъп Интернешънъл Болкан“ Петко Петков коментира в ефира на NOVA NEWS, че големият социологически въпрос е не толкова разликата между първите двама, колкото ниската избирателна активност. По думите му се очаква тя да бъде около 35-36%.

Последното национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, e направено сред 987 души в периода 26 септември - 6 октомври. Анализът е по метода пряко стандартизирано интервю с таблети, финансирано със собствени средства.

Социолози смятат, че активността на президентските избори ще е рекордно ниска

Петков коментира, че причините за очакваната ниска избирателна активност са доста. „Едната е качеството, което ни предлагат кандидатите, другата е, че вотът ще бъде изцяло машинен и това също ще отдръпне някаква част от избирателите“, посочи той.

„За първи път имаме и президентски избори, които са самостоятелни, защото последните бяха с местни избори, с референдум, с парламентарен вот. Логично е да имаме по-ниска избирателна активност сега и това предопределя доста неизвестни, които ще възникнат не само в изборната нощ на 25 октомври, а и на балотажа. Колкото е по-малка избирателната активност, толкова по-бързо разликите могат да се стопят в една или друга посока или да се увеличат“, отбеляза Петков.

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От думите му стана ясно още, че 52% от твърдо решилите да гласуват казват, че за тях най-важна е личността, която ще се яви на изборите. „Имаме въпрос кое е най-важното за един кандидат и близо 16% казват, че за тях е важна геополитическата му ориентация. Това показва, че българските избиратели виждат в президентската институция и функция на международните отношения. Затова са важни и дебатите, защото ако нямаме дебати, не можем да се ориентираме каква е геополитическата ориентация на кандидатите“, отбеляза той.

Петков добави още, че на първи тур електоратите на ГЕРБ и ДПС в голямата си част няма да излязат да гласуват, защото те следват указанията на своите партийни лидери, които до момента подсказват с поведението си, че по-скоро не биха гласували. „Би било интересно на балотажа дали биха подкрепили една или друга кандидатура“, каза още той.

Последното национално представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, e направено сред 987 души в периода 26 септември - 6 октомври. Анализът е по метода пряко стандартизирано интервю с таблети, финансирано със собствени средства.

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Редактор: Ивета Костадинова