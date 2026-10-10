Тино издаде нов албум, озаглавен „Любов“. Той идва пет години след предишния му.

„Ако се затворя единствено в това да правя музика и пропускам живота, за какво ще пея”, казва Тино.

„Нищо не съм си спестил в този албум. Музикалният артист не бива да се самоцензурира, за да се грижи как ще бъде видян”, споделя певецът.

Тино ще представи албума с концерт на 15 октомври в София.

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Редактор: Ина Григорова