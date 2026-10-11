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Идеята за нея възникна преди повече от година благодарение на моя съпруг, казва Анна Борисова
Преподавателка във Великотърновския университет възпя ракията. Анна Борисова е главен асистент по методика на обучението по музика, но е позната и като фолклорна певица. Преди време тя написва песен за ракията, която отново е актуална у нас.
„Идеята за нея възникна преди повече от година благодарение на моя съпруг, който ми предложи да направя песен за ракията в контекста на фестивала „Ракия магия“, който се провежда в село Ганчовец”, разказа Борисова.
Първоначално тя не приела на сериозно думите му, но след това размислила.
Повече гледайте във видеото.
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