Десетки двойки участваха в необичайни церемонии по сключване на „не-бракове” в Париж. Ритуалите приличат на истинска сватба, но когато дойде моментът да отговорят на въпроса дали приемат партньора си за съпруг или съпруга, участниците казват „не”.

Забавните церемонии се проведоха в известния парижки квартал "Монмартър" и са част от традиционните празненства по повод гроздобера в района.

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Ритуалите бяха водени от местния кмет, а целта им е единствено да забавляват участниците и публиката. Сред желаещите да се включат имаше дори и домашни любимци, които също станаха част от необичайния празник.

Редактор: Дарина Методиева