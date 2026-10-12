Тигрица от редкия и застрашен от изчезване вид Южнокитайски тигър, беше заснета от камерите в Центъра за управление и защита на дивата природа в град Дуннин. В североизточната китайска провинция Хейлундзян се намира най-големият природен парк за опазване на тези животни.

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Но според експерти въпросната тигрица не е била засичана преди в района. Територията, в която се придвижва тя, до голяма степен се припокрива с тази на сибирския тигър Уандашан-1. Той беше спасен и след това пуснат отново в дивата природа. Съществува вероятност двата тигъра да са се чифтосали, изказват предположения експерти и изразиха надежда след няколко месеца на бял свят да се появят едно или повече малки.

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Южнокитайският тигър е уникален за Китай подвид на тигъра и е сред 10-те най-застрашени животни в света. В момента в страната има само около 250 екземпляра. Южнокитайският тигър е най-малкият тигър в континентална Азия, но е по-голям от суматранския тигър. Мъжките екземпляри са с ръст от 230 до 265 см и тегло от 130 до 175 кг. Женските са по-дребни.

Редактор: Станимира Шикова