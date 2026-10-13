След информацията, че България е поискала техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката с дронове срещу двата кораба в Черно море, министър Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана. Вчера той заяви, че не се предвиждат нови операции в района на атаките.

Няма да има нови военни операции в района на Черно море, където атакуваха кораби

Междувременно в писмо от премиера Румен Радев се отбелязва, че България ще направи всичко необходимо, за да се установи кой е отговорен за нападението. Очаква се с помощта на Европейския съюз да бъдат изследвани всички сателитни изображения и материални доказателства.

Редактор: Габриела Павлова