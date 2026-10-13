Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди минималната работна заплата, но по новата формула не бе постигнат консенсус. МРЗ ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като долната ще съвпада с размера за текущата година, а горната ще се изчислява по специална формула, която отчита 4 икономически показателя: изменението на цените на стоките от малката потребителска кошница, ръстът на брутната медианна работна заплата, изменението на средната брутна работна заплата и дългосрочната динамика на производителността на труда.

Икономистът от Експертен клуб за икономика и политика Георги Вулджев каза в ефира на NOVA NEWS, че със сигурност има завишен икономически риск що се касае за търговските потоци в Черно море, но от гледна точка на план-сметката за догодина и бюджетното планиране на държавата, последните инциденти не би трябвало да окажат съществено влияние.

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Според икономиста при просто сравнение на новия и стария механизъм, при предходния щеше да има малко по-високо увеличение на минималната работна заплата. „Предходният механизъм е много проинфлационен, понеже беше вързан изцяло със средната заплата и се получаваше един порочен кръг – вдига се минималната, а тя вдига средната. Новият механизъм със сигурност е подобрение, защото се отчитат различни компоненти“, смята Вулджев.

Според него медианната заплата като индикатор е по-обективният измерител за това как са разпределени трудовите доходи сред работещите. Инфлацията и производителността на труда също са добри индикатори, които се балансират, допълни икономистът. „От едната страна е интересът на работещите – да се защитава покупателната им способност, от другата страна – интересът на работодателите“, обясни Вулджев.

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По думите му трябва да се даде време на новия механизъм, около 2-3 години, което ще позволи на всяко редовно правителство да направи поне една актуализация, ако е необходимо.

„Когато се въведе даден механизъм, чиято цел е да бъде обективен и да създаде предвидимост в икономиката при определянето на толкова важен фактор като минималната работна заплата, е по-добре възможно най-малко да се пипа“, посочи икономистът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова