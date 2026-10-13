Повече от 7200 машини за гласуване вече са преминали през ремонт, а до четвъртък се очаква да приключи подготовката на всичките 12 800 устройства за президентските избори на 25 октомври. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.

Информацията беше представена по време на брифинг в склада на „Карго партнерс“, където се съхраняват изборните машини. Пред журналисти беше демонстрирано как протичат проверките, ремонтите и подготовката на устройствата за предстоящия вот.

ЦИК: 12 800 машини за гласуване минават през пълна диагностика и ремонт преди президентския вот

По думите на Балова дейностите се изпълняват по график, като в момента се извършва цялостна техническа диагностика. „Движим се по план, в съответствие с методическите указания. Процесът върви активно“, увери говорителят на ЦИК.

Видео: БГНЕС

Тя обясни, че част от машините са имали технически проблеми още при предишни избори, но до момента не са били ремонтирани. Неизправностите били установени при проверки, извършени миналата година от предходния състав на ЦИК съвместно с Министерството на електронното управление.

Ремонтните дейности започнали след стартирането на съответната обществена поръчка. Успоредно с отстраняването на старите повреди се проверява и техническото състояние на останалите устройства.

Говорителят на ЦИК: От закупуването им през 2021 г. досега машините за гласуване не са били ремонтирани

От Избирателната комисия подчертават, че всеки извършен ремонт се документира и проследява. „Имаме експерт, който протоколира всичко, което е ремонтирано. Във всеки момент знаем на коя машина какъв ремонт е извършен и каква част е сменена, ако това е било необходимо“, посочи Балова.

Редактор: Цветина Петкова