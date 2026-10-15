Снимка: БТА, архив
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Проф. Мариела Гелева вече е депозирала молба за напускане от болничната клиника и от позицията Декан на Медицинския университет
Началникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Свети Георги” и декан на Медицинския факултет в Пловдив професор Мариела Генева обжалва наложената ѝ мярка „задържане под стража”. Тя ще настоява пред Пловдивския апелативен съд да бъде освободена. Става дума за разследване за източване на милиони от Здравната каса в болницата в Пловдив.
Обвинената в източване на пари от НЗОК подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив
Зетят на Ганева, който беше пуснат срещу парична гаранция от 10 000 евро, не е внесъл иск да обжалва размера на гаранцията.
Самата професор Генева от ареста е депозирала молба за напускане от болничната клиника и от позицията Декан на Медицинския университет. От болницата заявиха, че Клиниката по ревматология продължава да работи без прекъсване.
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