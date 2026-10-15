Опасно изпреварване на няколко автомобила доведе до верижна катастрофа между 3 коли в Бистрица. Неволни участници в нея стават шофьорите им, както и две малки деца, които пътуват в едната челно ударена кола. Водачът, причинил всичко това, дори не спира след серията от удари.

Случаят предизвика възмущение сред жителите, според които подобни маневри на входа на селото не са рядкост.

Гергана Коева е една от пострадалите при инцидента, разиграл се по пътя между Бистрица и кв. „Симеоново” в събота малко след 16 ч. „Изневиделица изскочи автомобил и буквално спря в нас. Децата много се уплашиха, малкото не спря да пищи, а големият ми син се беше хванал за гърдите и не можеше да диша. Ударът изобщо не беше лек”, разказа тя.

Друг участник в катастрофата разказа, че той се движел по пътя към Бистрица. Когато видял опасната маневра, отбил встрани, но колата след него се блъснала.

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Установено е, че виновникът за катастрофата е 55-годишна жена. Отнети са ѝ 13 контролни точки и ѝ е наложена парична глоба. До този момент има регистрирани 8 акта, като най-често се касае за шофиране без колан и използване на мобилен телефон по време на движение.

Кметът на Бистрица Самиул Попов публикува видеозаписите от катастрофата онлайн. „И преди съм подавал сигнали с цел водачите да бъдат превъзпитани”, посочи той.

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