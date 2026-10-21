Ранното разпознаване на симптомите и поставянето на точна диагноза са от ключово значение за избора на успешна терапия при заболяванията на лимфната система. „Искам да успокоя хората, че ракът на кръвта не е присъда, напротив – в повечето случаи е лечимо заболяване”, заяви председателят на Българско сдружение „Лимфом” Пиринка Петрова в предаването „Социална мреж” по NOVA NEWS.

По думите ѝ организацията отбелязва 20 години от своето създаване, като основната ѝ цел остава оказването на всестранна подкрепа на пациентите и техните близки. Петрова посочи, че сблъсъкът с диагнозата първоначално предизвиква шок, отрицание, гняв и страх, но с помощта на споделения опит хората намират сили да преминат през лечението. Тя подчерта, че в съвременната хематология пациентът не е просто обект, а активен партньор на лекарите при вземането на терапевтичните решения.

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Относно първите признаци на заболяването д-р Мартина Лазарова от Клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София обясни, че най-честото оплакване, с което постъпват пациентите, е нараснал безболезнен лимфен възел в областта на шията, слабините или подмишниците. „Нещо друго, което винаги търсим и не трябва да се подминава, са изключително тежки нощни изпотявания, немотивирана загуба на тегло и хронична, неспецифична умора”, посочи д-р Лазарова.

Тя допълни, че към момента в световната медицина не съществува стандарт за специфичен скрининг или профилактични прегледи конкретно за лимфоми, поради което заболяването често се открива в по-напреднал стадий. Общите препоръки за превенция включват здравословен начин на живот, избягване на тютюнопушенето, ограничаване на контакта с токсични вещества като пестициди и инсектициди, както и предпазване от радиация.

Специалистът изтъкна значителния напредък в лечението през последните години, свързан с персонализираната медицина и навлизането на иновативни медикаменти в България. „Пациентите с хематологични заболявания не плащат нищо за лечението си в България, което е наистина невероятна възможност за тях да бъдат лекувани на световно ниво”, подчерта д-р Мартина Лазарова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка