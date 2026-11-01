В област Русе избирателната активност на втория тур от вота за президент и вицепрезидент към 16:00 часа е 19,94%, съобщи заместник-председателят и говорител на Районната избирателна комисия в града Стела Стоилова. Тя добави, че до този час правото си на глас са упражнили 39 002 души от общо 195 645 избиратели в областта, предаде кореспондентът на БТА в Русе Андрей Кючуков.

Най-висока е активността в община Русе – 21,67%, следвана от Ценово – 20,77%, и Иваново – 20,75%. В община Бяла тя е 18,05%, в Борово – 16,38%, в Две могили – 15,26%, в Сливо поле – 13,22%, а във Ветово – 10,51%.

Изборният ден за втория тур на президентските избори в Русе започна навреме на фона на впечатляваща художествена панорама. Гласоподавателите в Немската гимназия в града упражняват своя вот в сграда, чиито коридори са превърнати в истинска визуална енциклопедия на българската история.

В навечерието на Деня на народните будители на втория етаж на учебното заведение беше открит монументалният живописен проект, озаглавен „България – дух и светлина”. В продължение на цели 112 метра по стените оживяват най-паметните моменти, емблематични владетели, борбите за национално освобождение, древните съкровища и духовните постижения на народа ни. Цялата мащабна композиция е с мотиви от автентична българска шевица.

Изборният ден в Турция започна при слаба активност

Стенописът е дело на преподавателката по изобразително изкуство Галя Панова, която заедно със своите ученици е творяла пространството в продължение на осем години.

„През цялото време бях редом с майка ми, която е ръководител и инициатор на този монументален проект. За мен беше чест да участвам в такова дело. С него постигнахме посвещаване на младото поколение, провокиране на тяхното любопитство към българската история и възраждане на родолюбието им”, сподели ученикът художник Витан Василев, чието име е изписано на стената редом с останалите автори.

На първия етаж в същото училище са разположени седем избирателни секции. Всички те са отворили навреме за избирателите, а машините са заработили нормално. В момента Районната избирателна комисия в Русе събира данните от всички 335 секционни комисии в областта, за да обобщи информацията за началото на изборния ден в целия регион.

Към 11:00 часа избирателната активност в област Русе достигна 7,1%, което е незначително по-висок резултат в сравнение с първия тур миналата неделя. Изборният процес в региона протича изключително спокойно – до момента в Районната избирателна комисия няма подаден нито един сигнал за нарушения, а всички машини за гласуване в 335-те секции работят безотказно.

„Гласувам нещата да се променят към по-добро, както и всички останали, които идват до урните. Това е надеждата на всички ни днес”, сподели един от избирателите в града.