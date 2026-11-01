Изборният ден във Варна започна без проблеми, съобщиха от Районната избирателна комисия.

Минимален ръст има в активността във Варна - от 5% на 6 на сто. Няма регистрирани сериозни изборни нарушения, но в две секции се премина на изцяло хартиено гласуване.

Рибари от Ченгене скеле с послание към бъдещия президент: „Да му свалят шапка след пет години“

На Морската гара времето до края на изборния ден ще се отмерва от слънчевия часовник. Той е винаги точен, защото не се задвижва от батерия, а от слънцето.

В последните часове бяха въведени нови правила за корабите, които преминават през териториалните ни води в Черно море.