Снимка: БГНЕС
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Слънчевият часовник във Варна отмерва времето до края на изборния ден
Изборният ден във Варна започна без проблеми, съобщиха от Районната избирателна комисия.
Минимален ръст има в активността във Варна - от 5% на 6 на сто. Няма регистрирани сериозни изборни нарушения, но в две секции се премина на изцяло хартиено гласуване.
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На Морската гара времето до края на изборния ден ще се отмерва от слънчевия часовник. Той е винаги точен, защото не се задвижва от батерия, а от слънцето.
В последните часове бяха въведени нови правила за корабите, които преминават през териториалните ни води в Черно море.
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