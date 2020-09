Есенното издание на София Филм Фест ще срещне за първи път публиката в София с пет нови български игрални филма. Прожекциите са планирани за периода 5-9 октомври в кино Люмиер Лидл.

Иван Юруков представя режисьорския си кинодебют „До последния каприз” („Till the Final Caprice“) на ексклузивна прожекция на 5 октомври от 19:30 часа. Филмът разкрива две различни приключенски истории за смисъла и красотата на живота и връзката на хората с изкуството. „До последния каприз“ е филм откровение; това е една история за виртуозен цигулар, който се е оттеглил от големите сцени с една-единствена цел – да изсвири съвършено „Капризите“ на Паганини за себе си, не за публиката. Оръжие, заровено в земята, среща и преплита съдбата му с тази на момчета от едно планинско село. Тази среща ще преобърне живота им завинаги. За да създаде сценария за филма си, Иван Юруков се вдъхновява от книгата за живота на Паганини.

Любопитен факт е, че частите от „24 каприза“ на Паганини са изпълнени от световноизвестния цигулар Светлин Русев, който участва във филма като актьор. В главната роля е писателят и режисьор Георги Тенев. Участват още Стоян Младенов и младите таланти Марти Тодоров и Пепи Тодоров. Голяма част от проекта Иван Юруков реализира със собствени средства и с хонорара си от „Като две капки вода“.

* * *

„Дани. Легенда. Бог“ („Danny. Legend. God.“) e пълнометражният дебют на независимия продуцент, режисьор и сценарист Явор Петков – премиерата на филма е предвидена за 6 октомври от 19:30 часа. Главната роля във филма е поверена на Димо Алексиев („Откраднат живот“), който влиза в образа на Дани - бизнесмен и общински съветник, съгласил се да участва в епизод от английска документална поредица за пране на пари. Димо Алексиев изгражда образа на безцеремонен, безкомпромисен и недосегаем представител на икономическия и политическия елит. Неочаквани и срамни провали на два фронта мотивират Дани да даде всичко от себе си, за да докаже на света защо е „Дани. Легенда. Бог.“

* * *

На 7 октомври е премиерата на още един дебют - „Шибил“ („Shibil“) на режисьора и сценарист Никола Бозаджиев. Пресъздадена е една легендарна любовна история, описана в едноименния разказ на майстора на българското слово Йордан Йовков. През втората половина на XIX век приближава краят на Османската империя. За главата на легендарния разбойник Шибил е обявена награда. Хитрият търговец Велико Кехая измисля нечувана примамка за Шибил – собствената си дъщеря Рада. Шибил и Рада се вричат един на друг, като според разказвача на тази история смъртта е само праг, а любовта е вечност.

* * *

Най-новият филм на Иван Черкелов „Не влизай в пререкание с персонала на банята“ („Do Not Argue with the Staff at the Baths“) ще бъде представен за първи път на голям екран в София в кино Люмиер Лидл на 8 октомври, начален час 19:30 часа. Това е филм за отношенията между потънал в детски спомени брат и една умираща от рак сестра, които се откриват след години, усетили истинската си същност като човешки същества.

Това е филм и за неясните сенки на миналото; за самотата, неразбирането и любовта; за красивите чудеса на ежедневието и за националната светиня Васил Левски, присъстващ в съзнанието на хората като гранитен паметник. Основните роли в „Не влизай в пререкание с персонала на банята“ са поверени на Александър Трифонов, Силва Милковска и Иван Динев. Иван Черкелов сам пише сценария, както и за всички останали филми, които е създал. В сюжета на новата му творба са вплетени и негови лични спомени. Режисьорът отново работи с един от най-изявените оператори в българското кино – Рали Ралчев. Две трети от финансирането е осигурено от НФЦ, останалата част от бюджета на продукцията е осигурена от продуцента Атанас Маринов, продуцирал телевизионни предавания, както и игралните филми „Омбре“ (2014), „Пазачът на мъртвите“ (2006), „Код червено“ (2013).

* * *

Силвия Петкова и Юлиян Вергов са в главните роли в режисьорския дебют на Бо Калинов „Пепел върху слънцето“ („Ashes over Sun“), чиято премиера е на 9 октомври 2020, от 19:30 часа. Филмът е създаден по книгата на д-р Златимир Коларов „Illusio Magna”, базирана на истински случай от преди 50 години. Сценаристи са Златимир Коларов, Александър Калинов, Богомил Калинов, Калин Калинов. Историята проследява д-р Стефанов (Юлиян Вергов), обвинен в лекарска грешка, която води до смъртта на пациент и… до огромен медиен скандал. В същото време здравето на лекаря се влошава и той трябва да бъде хоспитализиран. В хода на журналистическото си разследване, героинята на Силвия Петкова се опитва да сглоби парчетата от живота и професионалната практика на д-р Стефанов. Тя търси истината между двете гледни точки – тази на лекаря и на дъщерята на пациента. В актьорския екип влизат още Анастасия Лютова, Ники Илиев, Ирини Жамбонас, Ники Станоев, Павел Поппандов и др.

* * *

Фестивалът се организира от Арт Фест под патронажа на Столична община в партньорство с Министерство на културата, Националния филмов център и Националния дворец на културата, с подкрепата на програма Творческа Европа MEDIA на Европейския съюз, национални и чуждестранни културни институти, спонсори, партньори и приятели.

