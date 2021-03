Българският национален отбор по футбол записа първа точка в световните квалификации за Мондиал 2022, след като родните футболисти завършиха 0:0 при визитата си на Северна Ирландия на „Уиндзор Парк” в столицата Белфаст, пише gong.bg. Както е известно, момчетата на Ясен Петров досега имаха само загуби - от Швейцария (1:3) и от Италия (0:2).

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Българите стигнаха до първия си точен удар в добавеното време, когато Димитър Илиев обстрелва вратата на съперника, но стражът се намеси добре, а сумарно имахме два удара. Така българите са в серия от пет поредни мача без отбелязан гол в противниковата врата.

Срещата започна със ситуация за домакините, като Далас центрира от свободен удар към Крейг Каткарт, но бранителят извърши нарушение срещу Петко Христов и израелският рефер отсъди нарушение. В петата минута Десподов поиска дузпа за България, след като отигра топката в наказателното поле, която се отби в Еванс, но реферът не отсъди нарушение.

В шестата минута капитанът на Северна Ирландия Стивън Дейвис шутира с десния крак от средна дистанция, но доста неточно. Пет по-късно Каткарт отклони назад с глава към Магенис, който стреля с глава, но прекалено леко, за да затрудни Наумов. В 13-ата минута Пади МакНеър и Антонио Вутов си удариха тежко главите, заради което играта в Белфаст бе спряна за кратко. Малко след това Далас се пребори с Момчил Цветанов вдясно и пусна успореден пас за Магенис, който вкара гол, но преди това имаше сигнал от рефера за нарушение на играча на "Лийдс" срещу този на "Локомотив" (Пловдив).

Българите опитаха две нападения в 20-ата минута, но първо центриране на Вутов не бе отиграно от Десподов, а последва пас на Гълъбинов към Йомов, който бе неточен. В 22-ата минута Магенис бе изведен вляво от Дейвис, а нападателят на "Хъл Сити" центриран за Стюарт Далас, който стреля опасно с глава и топката се отби в напречната греда на Наумов.

📣 The team is in! Let's do this 👊 #GAWA pic.twitter.com/ONUxRbESXK