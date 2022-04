Тазгодишният "Ролан Гарос" ще бъде последният турнир в кариерата на Жо-Вилфрид Цонга. Това съобщи самият той във видео, публикувано в социалните мрежи. Бившият №5, който е двукратен полуфиналист на Откритото първенство на Франция, разкри, че това е решение, кото обмисля от много време.

„Вече няколко години поне по веднъж на ден се питам „Защо го правя? Защо се наранявам така? Защо полагам всички тези усилия?“ Умът ми ми казва, че мога да играя цял живот, но след това тялото ми ми напомня, че вече не мога да демонстрирам онова ниво, което показвах преди“, каза роденият в Льо Ман тенисист.

Цонга разкри, че след дълъг разговор със съпругата си е взел решение да излезе на корта на "Ролан Гарос" за последен път. „Това ще бъде моят 15-и "Ролан Гарос". Това е турнирът, който в най-голяма степен олицетворява всичко, което съм постигнал в кариерата си. Надявам се, че ще успея да остана във форма дотогава и да мога да играя така, както съм го правил винаги досега на този турнир. Искам да спра, докато все още мога сам да направя този избор и мога да се сбогувам с феновете на корта“, добави финалистът на Australian Open 2008.

C’est avec beaucoup d’émotions que j’annonce aujourd’hui ma décision d’arrêter ma carrière professionnelle lors du prochain tournoi de @rolandgarros 🧡

